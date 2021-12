Sud: Svimez, con maggior sviluppo fotovoltaico ed eolico incidenza su Pil di Basilicata, Molise, Puglia e Sardegna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni affinché ciò avvenga presuppongono lo sviluppo di una nuova capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili, andando a rimuovere tutti gli ostacoli e le barriere che in qualche misura frenano tale processo. In particolare: bisogna ridurre e rendere certi i tempi degli iter autorizzativi; debbono essere individuate le aree che risultano idonee ad ospitare impianti per le rinnovabili coniugando esigenze produttive con la tutela dell’ambiente; il Report evidenzia come l’impatto sul consumo di suolo funzionale ad accrescere gli impianti sarebbe comunque estremamente contenuto; è necessario che gli interventi assunti dal decisore pubblico siano affiancati da quelli dei principali operatori del mercato; è indispensabile agevolare un’ampia accettazione politica e sociale degli impianti rinnovabili come fattore abilitante alla transizione energetica, favorendo il dialogo tra cittadini, istituzioni e gli stakeholder interessati. (Com)