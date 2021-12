Libia: ex ministro Interno Bashagha oggi in visita a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alle elezioni presidenziali ed ex ministro dell'Interno nel Governo d'accordo nazionale (Gna) Fathi Bashagha, si recherà oggi in visita a Bengasi, il capoluogo della regione orientale libica della Cirenaica e roccaforte del generale Khalifa Haftar. Lo riferisce il sito web d'informazione libico “Al Wasat”. Durante la visita, l’ex ministro dell’Interno avrà incontri con alcune personalità politiche e deputati della Camera dei rappresentanti di Tobruk, per discutere la serie difficoltà che stanno portando ad un possibile rinvio delle elezioni presidenziali e parlamentari del 24 dicembre. Al momento non è chiaro se Bashagha incontrerà il generale Haftar, anch’egli candidato alle elezioni presidenziali. (Lit)