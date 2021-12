Germania: Gfk, propensione al consumo in calo a gennaio a -6,8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della propensione al consumo della Germania, elaborato dalla Società per la ricerca sui consumi di Norimberga (Gfk), prevede per gennaio prossimo un declino di cinque punti su base mensile a quota -6,8. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il dato segna il minimo da giugno scorso ed è nettamente peggiore delle aspettative, che stimavano una flessione a quota 2,7. La tendenza negativa è dovuta principalmente a tre fattori: la quarta ondata di Covid-19, le relative restrizioni anticontagio attuate dal governo federale e l'aumento dell'inflazione in Germania. Secondo il Gfk, è in particolare la regola 2G a limitare la propensione al consumo. Si tratta della norma che consente la partecipazione alla vita pubblica, tra cui l'accesso agli esercizi commerciali, esclusivamente ai vaccinati contro il Covid-19 e ai guariti dall'infezione, dietro presentazione della relativa certificazione. Inoltre, vi è il rischio che la crescita dell'inflazione metta in moto la spirale tra prezzi e salari, mentre l'innalzamento del costo della vita indebolisce il potere d'acquisto. Per il Gfk, l'andamento dei consumi nel 2022 dipenderà dal corso del coronavirus. Un controllo rapido e di successo della pandemia dovrebbe alleviare le restrizioni anticontagio, stimolando le spese. Tuttavia, avverte infine il Gfk, “se il tasso di infezione tornerà ad aumentare, la ripresa sarà ulteriormente ritardata”. (Geb)