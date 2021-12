Reddito di cittadinanza: danno allo Stato per 300 mila euro, 39 indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Misilmeri (Pa) e del gruppo carabinieri tutela lavoro di Palermo, hanno denunciato 39 persone in stato di libertà alla procura di Termini Imerese, per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Il danno erariale complessivo sarebbe di oltre 300 mila euro. Le persone coinvolte, per eludere i controlli da parte dell'Inps, avrebbero reso dichiarazioni false al momento dell'istanza oppure nascondendo informazioni che avrebbero influito sull'importo percepito. Tra i denunciati cittadini stranieri con meno di 10 anni di permanenza sul territorio italiano e, pertanto, privi dei requisiti di lunga residenza, persone sottoposte a misure di prevenzione dell'avviso orale e sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, un condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso e coinvolto nell'operazione "Ogliastro" della Direzione distrettuale antimafia di Palermo del 1999.(Ren)