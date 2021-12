Spagna: Covid, Catalogna verso nuovo coprifuoco e limitazioni capienza locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Catalogna ha annunciato che chiederà all'Alta corte di giustizia della regione di autorizzare la reintroduzione del coprifuoco notturno tra l'1 e le 6 del mattino per contenere l'aumento dei contagi di coronavirus registrati nelle ultime settimane. Il governo regionale, guidato da Pere Aragones, prevede anche di chiudere i locali notturni, di limitare gli incontri sociali a un massimo di dieci persone e la capienza di ristoranti, negozi e palestre. Se l'Alta corte di giustizia della Catalogna darà il via libera, le nuove restrizioni dovrebbero entrare in vigore nelle prime ore del 24 dicembre. (Spm)