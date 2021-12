Georgia: Saakashvili, "arrestato per aver creato uno Stato moderno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrestato dalle autorità georgiane "per aver creato uno Stato moderno, fondato nuove città, resistito agli attacchi della Russia, oltre ad aver risollevato l'economia del Paese ed aver riportato in alto l'orgoglio e la fama della Georgia". Lo ha rivendicato l'ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili, in un lungo messaggio dai toni polemici e drammatici pubblicato sulla propria pagina Facebook. L'ex capo di Stato ha affermato inoltre che la sua scelta personale è chiara, ovvero tra morte e libertà, poiché se la Georgia dovesse perdere il bene della libertà, la sua vita non avrebbe più senso. "La Georgia ha bisogno di un rapido sviluppo", ha aggiunto Saakashvili, spiegando di essere tornato nel Paese per riprendere questo processo interrottosi negli ultimi anni. (Rum)