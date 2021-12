Brasile: Covid, obbligo di test e certificato vaccinale per viaggiatori internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale del Brasile ha emanato un'ordinanza che sancisce l'obbligo di presentare un test negativo al Covid-19 e un certificato di vaccinazione per i viaggiatori internazionali in ingresso del Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Agencia Brasil”. L'ultima dose deve essere stata applicata almeno 14 giorni prima del viaggio. Sempre secondo le nuove regole, i viaggiatori in arrivo dall’estero dovranno presentare la prova di un test negativo al Covid-19: un test antigenico eseguito entro 24 ore prima dell'imbarco o un test Pcr eseguito entro 72 ore prima del viaggio.Sono esentati dall'obbligo di presentare un certificato vaccinale le persone che non hanno potuto vaccinarsi per questioni di salute o provenienti da Paesi a bassa copertura vaccinale. Sono esentati anche i brasiliani e gli stranieri che vivono in Brasile e non sono completamente vaccinati. In questi casi, il viaggiatore dovrà rispettare una quarantena di 14 giorni nella città di destinazione. (segue) (Brb)