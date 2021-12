© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In montagna addensamenti irregolari nella notte quindi cielo sereno salvo velature tra tardo pomeriggio e sera, in pianura nubi basse irregolari, più compatte nelle ore pià fredde della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a -2 °C, massime intorno a 5 °C. (Rem)