Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quasdro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, interviene al convegno dell'Upli (Unione Polizia locale italiana) di Milano. Sicurezza urbana e prevenzione integrata i temi al centro dell'iniziativa.Palazzo Pirelli, auditorium “Gaber”, piazza Duca d'Aosta, 3 (ore 9)Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori della Giunta regionale incontrano i giornalisti per i consueti saluti natalizi e fare il punto sui principali risultati raggiunti nel 2021.Palazzo Lombardia, sala Biagi, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12)VARIE7° congresso della Fai Cisl Lombardia, "Vivere e lavorare insieme. Partecipazione e sviluppo sostenibile”. I lavori vengono aperti con la relazione del segretario generale della Fai Cisl Lombardia, Massimiliano Albanese e si concludono l'intervento del segretario generale della Fai Cisl nazionale, Onofrio Rota.Relais Franciacorta, via Manzoni, 29 Corte Franca/Bs (ore 9./5)La Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus inaugura la palestra per i giovani detenuti presso l''IPM Cesare Beccaria di Milano. All'inaugurazione sono presenti le Istituzioni, insieme alle madrine della Fondazione, Paola Turci e Martina Colombari con Billy Costacurta e al team della Fondazione.Via dei Calchi Taeggi, 20 (ore 10:30)Conferenza stampa di Legambiente Lombardia, Comitato Acque e Terre del Garda e associazione Forum Civico, illustrare un ricorso al Tar contro il progetto di edificazione residenziale e commerciale dell’area a lago precedentemente occupata dal sito di imbottigliamento concesso alla società Tavina. Intervengono: Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia; Cristina Milani, circolo Legambiente per il Garda; Emanuela Beacco, avvocato; Matteo Tebaldini, presidente Comitato Acque e Terre del Garda; Antonio Bontempi, Associazione Forum Civicodiretta streaming (ore 11:30)Presentazione di “Dance Well - Ricerca e Movimento per il Parkinson”. Intervengono: Carla Morogallo, Direttore Operativo Triennale Milano; Umberto Angelini, Direttore Artistico Trienale Milano Teatro; Roberto Casarotto, Ideatore progetto Dance Well; Alessandra Onnis, Teacher Dance WellPalazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 11:30) (Rem)