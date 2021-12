Moldova: Fmi approva nuovo programma di aiuti da 590 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un programma di aiuti per la Moldova da 590,6 milioni di dollari per finanziare la ripresa post-pandemia e le riforme strutturali per migliorare lo stato di diritto e il quadro anticorruzione nei prossimi 40 mesi. Lo riferisce il portale "Deschide.md". Il comitato esecutivo dell'Fmi ha approvato le richieste della Moldova per un programma di riforma economica nell'ambito del meccanismo di prestito esteso (Ecf) e del meccanismo di finanziamento esteso (Eff). L'approvazione di queste richieste consente lo sblocco di circa 84,4 milioni di dollari. "Le autorità moldave hanno compiuto progressi lodevoli nel risanamento del settore bancario e nel rafforzamento della stabilità macrofinanziaria. Tuttavia, la pandemia di Covid-19, la siccità del 2020 e il continuo aumento dei prezzi globali dell'energia hanno rallentato l'attività economica, intensificato i rischi e complicato il processo decisionale. Sebbene l'assistenza finanziaria di emergenza da parte dei partner internazionali abbia contribuito a mitigare l'impatto economico della pandemia, la Moldova rimane tra i Paesi più poveri d'Europa. In questo contesto, i programmi sostenuti dall'Fmi hanno tre obiettivi principali: sostenere la ripresa post-pandemia, affrontare le urgenti esigenze di sviluppo e, rafforzare la governance dei quadri istituzionali della Moldova", ha detto il vice direttore generale dell'Fmi, Kenji Okamura. (Rob)