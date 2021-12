Pensioni: Bombardieri (Uil), legge Fornero va cambiata, più flessibilità in uscita da 62 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il governo “ha aperto la discussione su come modificare la legge Fornero" che "identifica un’età pensionabile uguale per tutti. Questo va cambiato perché ci sono lavori usuranti”. Lo ha detto il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri a “Radio anch’io” su Rai Radio 1. La legge non tiene conto "dell'età, della pericolosità del lavoro e delle differenze di genere. Pensiamo debba essere rivista anche in favore di giovani e donne”, ha spiegato. “Chiediamo flessibilità in uscita sulle pensioni a partire da 62 anni. Per chi fa lavori usuranti serve più attenzione con una flessibilità di uscita con 41 anni di contributi. La pensione è un diritto”, ha sottolineato Bombardieri. (Rin)