Expo 2020: Covid, organizzatori sospendono alcuni eventi per evitare diffusione contagi

- Il comitato organizzatore di Expo Dubai 2020 ha annunciato la sospensione temporanea di alcune attività che richiedono vicinanza o contatto diretto tra le persone come misura preventiva a breve termine per scongiurare la diffusione della variante "Omicron" del Covid-19. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, il comitato organizzatore ha obbligato tutti i lavoratori in prima linea e le persone impiegate negli eventi di intrattenimento a sottoporsi regolarmente ad un test Pcr. Come riferisce l’agenzia di stampa emiratina, le autorità hanno anche aumentato il numero delle strutture in cui vengono effettuati i tamponi. (Res)