Expo 2020: padiglioni Mobilità e Sostenibilità saranno mantenuti anche dopo Esposizione universale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingegnere Ahmed al Khatib, responsabile di Real Estate Development and Delivery a Expo 2020 Dubai, ha confermato che i padiglioni dedicati alla Mobilità e alla Sostenibilità verranno mantenuti attivi anche dopo la fine dell’esposizione universale, precisando che sono in corso trattative con le Nazioni Unite per sviluppare il padiglione delle Opportunità in un modo da renderlo permanente. Al Khatib ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa ufficiale "Wam", che tutti i 120 edifici costruiti da Dubai saranno conservati, oltre a sette edifici per i Paesi partecipanti che resteranno come “eredità” di Expo 2020. (Res)