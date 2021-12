Romania: Covid, diventa obbligatorio modulo digitale di localizzazione del passeggero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrato in vigore anche in Romania il modulo digitale di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form), che va compilato per l'ingresso nel Paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres". Il modulo sostituisce la dichiarazione epidemiologica richiesta finora ai valichi di confine. Le informazioni servono per stabilire se sono necessarie certe restrizioni, ma anche per facilitare un'eventuale indagine epidemiologica se risulta che c'è stato un contatto diretto con un contagiato con il coronavirus. Il modulo è gia in vigore in 18 stati dell'Unione europea. (Rob)