Roma: controlli anti Covid, 34 persone sanzionate nelle ultime 48 ore (2)

- I carabinieri della Stazione di Rocca di Papa hanno sanzionato la dipendente di un bar in via Casilina trovata nell’attività a lavorare priva di Green Pass. Multato anche il datore di lavoro per non aver ottemperato al controllo. I carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, infine, hanno sanzionato il gestore e un dipendente di un negozio di ortofrutta a Ciampino e il titolare di un negozio di ortofrutta ad Albano Laziale trovati a lavorare senza certificazione verde. Ad Ariccia, i carabinieri della locale stazione hanno sanzionato due clienti di un ristorante trovati senza Green Pass. (Rer)