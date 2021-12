Cina: vicepremier Liu discute cooperazione con ministro delle Finanze svizzero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro della Cina, Liu He, ha preso parte ieri ad un incontro virtuale con il ministro delle Finanze svizzero, Ueli Maurer, finalizzato a discutere i termini della cooperazione in progetti di gestione patrimoniale e assicurativa, trading azionario e altre questioni pertinenti. Presenti all’incontro anche i capi delle banche centrali dei rispettivi Paesi e le autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Nell’ambito dei colloqui, Liu He ha auspicato che la cooperazione tra le parti potesse condurre a “nuovi primati” nel settore finanziario. Di rimando, Maurer si è detto pronto ad approfondire la cooperazione con la Cina sulla base di “amicizia e rispetto reciproco”. I colloqui si sono conclusi con l’intenzione di istituire un gruppo di lavoro ministeriale per regolare gli scambi in materia di finanza sostenibile, l'interconnessione dei mercati azionari, la gestione patrimoniale e la cooperazione normativa in ambito assicurativo. (Cip)