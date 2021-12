Lega: raddoppiati consiglieri provinciali, Salvini raduna ministri e sottosegretari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "La Lega è passata da 83 a 164 consiglieri nelle Province andate al voto pochi giorni fa. Il segretario del partito, Matteo Salvini, ne discuterà questa mattina con ministri e sottosegretari". Lo riferisce il partito in una nota. "La riunione, in presenza o in collegamento, è prevista alle ore 11 negli uffici del partito alla Camera". (Com)