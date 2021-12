Hong Kong: Usa sanzionano cinque funzionari cinesi dopo elezioni legislative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai sensi dell'Hong Kong Autonomy Act, il segretario di Stato è tenuto ad aggiornare regolarmente il Congresso sulle persone straniere che contribuiscono materialmente, o tentano di farlo, alla non volontà della Rpc di adempiere ai suoi obblighi ai sensi della Dichiarazione congiunta sino- britannica - o Legge fondamentale di Hong Kong - come definita dalla legge. Il rapporto al Congresso identifica cinque funzionari della Rpc le cui azioni hanno ridotto l'autonomia di Hong Kong. Essi sono vicedirettori dell'Ufficio di collegamento del governo popolare centrale di Hong Kong, che è l'entità principale della Rpc per proiettare la propria influenza a Hong Kong. Gli Stati Uniti continueranno ad esprimersi a favore dei diritti e delle libertà delle persone a Hong Kong e a ritenere responsabile la Repubblica popolare cinese quando non rispetta i suoi obblighi. (Nys)