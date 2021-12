Cina: evasione fiscale, influencer multata per 210 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’influencer cinese Viya è stata condannata al pagamento di 210 milioni di dollari per evasione fiscale. È quanto stabilito dall’ufficio imposte della provincia del Zhejiang, secondo cui Viya – al secolo Huang Wei – ha evaso oltre 109 milioni di dollari dal 2019 al 2020 dichiarando salari personali come reddito aziendale, occultando commissioni e non presentando le relative dichiarazioni dei redditi. L’influencer si è dimostrata collaborativa con le autorità, che hanno deciso di non procedere penalmente a patto che la multa venga onorata. Poco dopo l'annuncio Viya ha pubblicato una lettera sul social media Weibo, scusandosi con il proprio pubblico e promettendo di effettuare il pagamento entro il periodo stabilito. Attualmente i suoi account risultano bloccati. (Cip)