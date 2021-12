Iraq: delegazione Quadro coordinamento sciita domani nella regione del Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Quadro di coordinamento sciita – piattaforma politica che riunisce le fazioni sciite filo-iraniane – guidata dall'ex premier dell'Iraq, Nouri al Maliki, si recherà domani in visita nella regione del Kurdistan iracheno. Lo riferisce il portale informativo “Shafaq”. In occasione della visita, Al Maliki terrà colloqui con le forze politiche curde in merito alla formazione del nuovo governo iracheno. (Res)