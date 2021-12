Arabia Saudita: la città di Diriyah sarà la capitale della cultura araba nel 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione della Lega araba per l'educazione, la cultura e la scienza (Alesco) ha annunciato che la città saudita di Diriyah sarà la capitale della cultura araba per l'anno 2030. Lo rende noto il quotidiano saudita “Saudi Gazette”. La decisione è stata presa dai ministri della Cultura dei Paesi arabi durante la loro riunione annuale tenutasi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, tra il 19 e il 20 dicembre. Il ministro della Cultura saudita, Badr bin Abdullah bin Farhan, ha sottolineato che Diriyah, insieme a Riad, è stata “riconosciuta anche come un importante sito storico grazie alla sua posizione culturale nel Regno”.(Res)