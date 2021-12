India: Covid, salgono a 161 i casi della variante Covid confermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie dell'India hanno confermato 161 casi della nuova variante Omicron del coronavirus dallo scorso 2 dicembre, quando i primi due casi sono stati isolati in quel Paese. Il ministro della Salute indiano, Mansukh Mandaviya, ha riferito al Parlamento che il governo "ha approntato una scorta di medicinali essenziali, e dunque non temiamo alcun rischio nel caso di una ulteriore diffusione della nuova variante". L'India ha inaugurato la sua campagna nazionale di vaccinazione contro la Covid-19 il 16 gennaio, e da allora ha somministrato oltre 1,37 miliardi di dosi; l'88 per cento della popolazione adulta indiana ha ricevuto almeno una dose di vaccino, e il 58 per cento ha completato il ciclo di due dosi. (Inn)