Giappone-Cina: Tokyo esprime preoccupazione all'indomani delle elezioni ad Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha espresso oggi profonda preoccupazione per lo stato delle istituzioni democratiche ad Hong Kong dopo le elezioni legislative che si sono tenute nella ex colonia britannica lo scorso fine settimana, secondo le nuove norme elettorali volute dal governo cinese. Il portavoce del governo giapponese, Seiji Kihara, ha posto l'accento sulla sostanziale cancellazione dell'opposizione pro-democrazia, avvertendo che le elezioni dovrebbero coinvolgere rappresentanti "di un'ampia gamma di opinioni politiche": "Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per il fatto che l'elezione del Consiglio legislativo si è tenuta senza tener conto delle perplessità internazionali", ha affermato Kihara. "E' importante che venga mantenuto un sistema libero e aperto e che Hong Kong possa prosperare in maniera stabile e democratica", ha aggiunto il portavoce. Un solo candidato non appartenente all'establishment pro-Pechino è stato eletto ad Hong Kong domenica; ieri le elezioni sono state criticate anche dal G7, che in un comunicato dei suoi ministri degli Esteri ha espresso a sua volta preoccupazione per il grave restringimento delle libertà civili in quella regione speciale cinese. (segue) (Git)