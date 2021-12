Giappone-Cina: Tokyo esprime preoccupazione all'indomani delle elezioni ad Hong Kong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'amministrazione di Hong Kong, Carrie Lam, si è recata in visita a Pechino da ieri a giovedì, 23 dicembre, per riferire sulle elezioni legislative e altre questioni pertinenti. Lo ha riferito il quotidiano edito dal Partito comunista cinese "Global Times", precisando che quella in corso è l'ultima visita di Lam prima della scadenza del suo mandato nel 2022. I colloqui con i vertici di Pechino giungono all'indomani delle elezioni per il Consiglio legislativo di Hong Kong, composto da 90 esponenti a maggioranza pro-Pechino. L'unico candidato anti-establishment ad essere stato eletto è l'ex democratico Tik Chi-Yuen, mentre il partito pro-Pechino Alleanza democratica per il miglioramento e il progresso di Hong Kong (Dab) è la forza politica ad aver ottenuto più seggi in parlamento (19). La tornata elettorale si è contraddistinta per un bassissimo tasso d'affluenza alle urne, che hanno accolto solo 1,3 milioni di elettori su 4,5 degli aventi diritto. (segue) (Git)