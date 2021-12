Giappone-Cina: Tokyo esprime preoccupazione all'indomani delle elezioni ad Hong Kong (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, Lam aveva commentato la scarsa adesione dei cittadini dichiarando di "non essere responsabile del tasso di affluenza", limitando i suoi compiti allo "svolgimento delle elezioni in modo equo, trasparente e onesto". "Per questa particolare elezione ho fissato obiettivi di efficienza. (Vale a dire) che cercheremo di annunciare i risultati delle elezioni il prima possibile e di soddisfare gli interessi dell'elettorato (...). Sono responsabile nel garantire questi risultati al popolo di Hong Kong, non del tasso di affluenza alle urne", aveva dichiarato alla stampa dopo aver depositato il proprio voto nel collegio elettorale di Raimondi College. Parole che sono in linea con le dichiarazioni rilasciate in un'intervista al quotidiano comunista "Global Times" all'inizio di dicembre, quando Lam aveva affermato che il tasso di partecipazione al processo elettorale "non vuol dire nulla". In quell'occasione, il capo dell'amministrazione di Hong Kong aveva suggerito che una bassa affluenza potesse perfino indicare pubblica soddisfazione per l'operato del governo. (segue) (Git)