Germania: Covid, oggi videoconferenza governo-Laender, verso restrizioni anche per vacicnati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si avvia ad attuare restrizioni per il contenimento del Covid-19 anche a carico dei vaccinati e guariti dal contagio, al fine di prevenire la quinta ondata del virus causata dalla variante Omicron che potrebbe essere facilitata dalle festività di Natale e capodanno. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che ha visionato la bozza di risoluzione della videoconferenza tra governo federale e Laender, in programma nella giornata di oggi. All'incontro, convocato per valutare la situazione del coronavirus in Germania e concordare ulteriori azioni di contrasto, parteciperanno il cancelliere Olaf Scholz e i primi ministri degli Stati tedeschi. In particolare, dovrebbero essere approvate restrizioni agli incontri in privato e alle attività del tempo libero, anche per i vaccinati contro il Covid-19 e i guariti dopo aver contratto il virus. Al riguardo, nella bozza di risoluzione si legge: “Soprattutto i festeggiamenti di capodanno con un gran numero di partecipanti non sono giustificabili nella situazione attuale”. Pertanto, dal 28 dicembre, saranno consentiti assembramenti in privato ​​di vaccinati e guariti esclusivamente con un “massimo di dieci persone”. Il limite massimo si applica alle riunioni private “sia all'interno che all'esterno” e ne sono esentati i minori fino ai 14 anni. (segue) (Geb)