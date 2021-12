Germania: Covid, oggi videoconferenza governo-Laender, verso restrizioni anche per vacicnati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, rimangono in vigore le restrizioni ai contatti già efficaci per i non vaccinati. “Per le riunioni private al chiuso o all'aperto a cui partecipano persone non vaccinate e senza maschera di protezione”, gli incontri sono ammessi soltanto se limitati a un nucleo abitativo e a un massimo di due esterni, con i minori fino a 14 anni esclusi dal conteggio. Le proposte di governo federale e Laender si applicano anche ad attività culturali, ricreative e al commercio al dettaglio. Di conseguenza, per tali settori rimane in vigore la regola 2G, che consente la partecipazione alla vita pubblica esclusivamente a vaccinati e guariti, dietro presentazione della relativa certificazione. Infine, club e discoteche dovranno essere chiusi. (Geb)