Germania: una vittima in scontro tra camion commerciale e convoglio militare Usa

- E’ di una vittima il bilancio di uno scontro, in Germania, tra un camion commerciale e un convoglio militare statunitense in transito nell’area. Il tenente colonnello Michael Weisman, direttore delle relazioni pubbliche per il settimo comando di addestramento dell’Esercito Usa, ha dichiarato al quotidiano “The Hill” che il mezzo dell'esercito statunitense, che viaggiava su un'autostrada da Hohenfels verso Grafenwoehr (Baviera occidentale) si è fermato dopo essere stato separato dal resto del suo convoglio. I servizi di emergenza bavaresi sono arrivati sul posto e hanno chiuso l'autostrada, ha spiegato Weisman. Otto militari sono stati portati in ospedale per "controlli precauzionale". La cabina del camion commerciale risulta invece distrutta dall’impatto, provocando la morte dell’autista. La polizia tedesca ha detto di ritenere che si sia trattato di uno scontro fortuito e non di un attacco intenzionale contro le Forze armate Usa.(Nys)