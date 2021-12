Legge Bilancio: Castellone, M5s centrale in misure decisive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Andiamo verso la rimozione del limite Isee per il superbonus, con la riforma dell'Irpef e il conseguente abbassamento delle tasse stiamo dando un segnale tangibile a milioni di italiani, potenziamo il Reddito di cittadinanza, proroghiamo l'esonero Tosap per bar e ristoranti, interveniamo in modo sostanziale contro il caro bollette. Sono tutte misure volute fortemente dal Movimento cinque stelle e che dimostrano il peso della nostra forza parlamentare e la nostra centralità nell'ambito delle scelte, pur condivise con spirito collaborativo, contenute nella Manovra che qui al Senato si appresta a vivere la fase conclusiva". Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Mariolina Castellone. "Questi interventi sono stati da tempo promossi e sostenuti con convinzione dal Movimento cinque stelle, che in questa legge di Bilancio ha visto l'opportunità per dare risposte a una amplissima platea di italiani: dalle fasce più fragili, al ceto medio, passando per la piccola e media impresa che sosteniamo sia sul fronte dei lavoratori che degli imprenditori. Con le altre forze politiche abbiamo compiuto un importante sforzo di sintesi con spirito costruttivo, nella consapevolezza della necessità di imprimere un netto rilancio nella fase cruciale che il nostro Paese sta attraversando", conclude.(Com)