- Una delle due donne tenute in ostaggio in negozio di Parigi da un uomo con problemi psichiatrici è stata liberata. Lo ha reso noto la Prefettura, spiegando che la donna non è stata ferita. L'uomo, che secondo i media francesi è in possesso di un coltello, ha 56 anni e ha chiesto di entrare in contatto con il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti. La pista terroristica è stata esclusa.(Frp)