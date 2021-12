Usa-Slovenia: incontro Blinken-Logar, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Washington il ministro degli Esteri sloveno Anze Logar. Lo riferisce il dipartimento di Stato, precisando che le parti hanno riaffermato l'importanza delle relazioni transatlantiche per la sicurezza e la prosperità dell'Europa, degli Stati Uniti e del mondo. Il segretario, affiancato dall'ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield, ha accolto con favore la recente dichiarazione della Slovenia di candidatura al Consiglio di sicurezza dell'Onu per il periodo 2024-2025 e ha osservato che gli Stati Uniti ritengono che la Slovenia sia un candidato molto qualificato che, se eletto, sarebbe una voce credibile nel contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Blinken ha sottolineato la necessità di sostenere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione russa. Il segretario di Stato ha elogiato la leadership slovena durante la presidenza del Consiglio dell'Ue ed ha espresso apprezzamento per il sostegno esplicito della Slovenia all'eventuale adesione all'Ue di tutti e sei gli aspiranti dei Balcani occidentali. Le parti hanno espresso congiuntamente un impegno per la sovranità e l'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina.(Nys)