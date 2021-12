Usa: "Wsj", preoccupazione Washington per crescente controllo cinese su mercato spedizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescente influenza della Cina sul mercato delle spedizioni, tramite il controllo dei flussi di merci a livello mondiale, suscita una notevole preoccupazione da parte degli Usa. Lo scrive il “Wall Street Journal”, precisando che i funzionari statunitensi del settore temono che Pechino possa sfruttare le sue informazioni logistiche per ritagliarsi un vantaggio commerciale e strategico. Anche le merci che non toccano mai le coste cinesi, spiega il “Journal”, spesso passano attraverso le reti logistiche globali di Pechino, anche attraverso sofisticati sistemi di dati che tracciano le spedizioni in transito nei porti situati lontano dalla Cina. Il controllo sul flusso delle merci e delle informazioni su di esse offre a Pechino una visione privilegiata del commercio mondiale e – potenzialmente - i mezzi per influenzarlo. Con i porti intasati a livello globale e le carenze che affliggono molti settori, i dati relativi al mondo del cargo sono diventati un bene di enorme valore. (segue) (Nys)