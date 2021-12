Usa: Biden verso concessione 20 mila visti d'ingresso per lavoratori stagionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di aumentare di 20 mila unità le quote d’ingresso di un programma dedicato ai lavoratori che entrano nel Paese per la stagione invernale. Lo ha annunciato il dipartimento per la sicurezza interna (Dhs). Le imprese statunitensi stanno ancora cercando di riprendersi dai danni economici provocati dalla pandemia di Covid-19. Il numero di offerte di lavoro ha raggiunto il massimo storico a ottobre con oltre 11 milioni di richieste e le aziende stanno lottando per assumere abbastanza lavoratori per soddisfare la domanda. Il Dhs ha precedentemente aumentato il numero di visti disponibili durante l'estate. Il programma in questione, denominato H-2B, consente ai datori di lavoro statunitensi di assumere temporaneamente dipendenti stranieri per svolgere "lavoro o servizi non agricoli". Il Dhs riserverà più di 6.000 visti a persone da Haiti, Honduras, Guatemala ed El Salvador. "In un momento di crescita record di posti di lavoro, ulteriori visti H-2B aiuteranno ad alimentare la storica ripresa economica della nostra nazione", ha detto in una nota il segretario alla Sicurezza interna Alejandro Mayorkas.(Nys)