Hong Kong: Usa, preoccupazione per sforzi Cina contro rappresentanza democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Hong Kong Autonomy Act Report to Congress, documento prodotto dal dipartimento di Stato Usa e presentato nelle scorse ore, sottolinea “le profonde preoccupazioni degli Stati Uniti sui chiari sforzi di Pechino per privare gli abitanti di Hong Kong di una voce significativa nelle elezioni del Consiglio legislativo (LegCo) del 19 dicembre”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, precisando che gli Stati Uniti sono preoccupati per i continui sforzi della Repubblica popolare cinese (Rpc) per minare le istituzioni democratiche di Hong Kong e di eroderne l'autonomia nella magistratura, nel servizio civile, nella stampa e nelle istituzioni accademiche, tra le altre aree che sono fondamentali per una Hong Kong stabile e prospera. Gli istituti finanziari esteri che conducono consapevolmente transazioni significative con le persone elencate nella relazione odierna sono soggetti a sanzioni. Ai sensi dell'Hong Kong Autonomy Act, il segretario di Stato è tenuto ad aggiornare regolarmente il Congresso sulle persone straniere che contribuiscono materialmente, o tentano di farlo, alla non volontà della Rpc di adempiere ai suoi obblighi ai sensi della Dichiarazione congiunta sino- britannica - o Legge fondamentale di Hong Kong - come definita dalla legge. Il rapporto al Congresso identifica cinque funzionari della Rpc le cui azioni hanno ridotto l'autonomia di Hong Kong. Essi sono vicedirettori dell'Ufficio di collegamento del governo popolare centrale di Hong Kong, che è l'entità principale della Rpc per proiettare la propria influenza a Hong Kong. Gli Stati Uniti continueranno ad esprimersi a favore dei diritti e delle libertà delle persone a Hong Kong e a ritenere responsabile la Repubblica popolare cinese quando non rispetta i suoi obblighi.(Nys)