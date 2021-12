Usa: Covid, variante Omicron già responsabile del 73 per cento dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron del coronavirus ha già sopravanzato la Delta negli Stati Uniti affermandosi come la variante dominante negli Stati Uniti, dove è stata responsabile del 73 per cento dei nuovi contagi la scorsa settimana, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie di quel Paese. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno segnalato un incremento della prevalenza della variante Omicron sul totale delle infezioni di ben sei volte in una settimana. L'infettivologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci, ha annunciato frattanto che il governo Usa sta valutando un allentamento delle restrizioni ai viaggi da e verso il Sudafrica, che erano state adottate proprio per tentare di frenare la propagazione della nuova variante virale: "Lasciamo entrare persone da altri Paesi che hanno tante infezioni quante il Sudafrica, o anche più. Stiamo valutando con cautela se fare un passo indietro", ha spiegato l'esperto. (Nys)