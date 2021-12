Legge Bilancio: Bagnai (Lega), riformulati Mef arrivati, verso le 24 inizio voto in Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo è arrivato" scrive su Twitter il senatore della Lega, Alberto Bagnai, componete della commissione Finanze e Tesoro. Le riformulazioni degli emendamenti da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze alla legge di Bilancio sono "attese per le 21:30. Poi ci sarà da controllarle, poi verso le 24 credo che si comincerà a votare", spiega Bagnai che precisa: "Io non sono in sostituzione (il nostro gruppo è completo), quindi sono qui solo per aiutare nei vari controlli, ma non voterò". (Rin)