Legge Bilancio: in corso riunione maggioranza

- E' ancora in corso la riunione di maggioranza sulla legge di Bilancio per sciogliere le criticità relative in particolare al superbonus e alle norme relative alle delocalizzazioni. La convocazione della commissione Bilancio a palazzo Madama resta per ora fissata alle 23.30, ma il senatore della Lega, Alberto Bagnai, che partecipa "solo per aiutare con i vari controlli" ha anticipato che l'inizio del voto potrebbe tenersi dalle 24. (Rin)