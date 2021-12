Usa: Sullivan guida delegazione in Israele e Territori palestinesi, focus su Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione inter-agenzia statunitense di alto livello, guidata dal consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, sarà in Israele e in Cisgiordania questa settimana per tenere incontri sul programma nucleare iraniano e sul conflitto israelo-palestinese. Lo rende noto la Casa Bianca, precisando che la missione sarà a Gerusalemme martedì 21 dicembre e a Ramallah nei giorni successivi. Sullivan sarà affiancato da Brett McGurk, coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente, e Yael Lempert, assistente segretario di Stato per gli Affari del Vicino Oriente. “In Israele, Sullivan incontrerà il primo ministro Naftali Bennett e alti funzionari del governo di Gerusalemme per riaffermare l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele e per consultarsi su una serie di questioni di importanza strategica nelle relazioni bilaterali Usa-Israele, inclusa la minaccia posta dall'Iran”, ha dichiarato la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Emily Horne. Il coordinamento israelo-americano sull'Iran ha guadagnato vigore nelle ultime settimane, mentre i negoziati tra Teheran e le principali potenze mondiali per il ritorno all’accordo sul nucleare del 2015 a Vienna sembrano essere giunti ad uno stallo. In Israele, Sullivan co-presiederà il quarto Gruppo consultivo strategico (Scg) con la controparte israeliana Eyal Hulata. (segue) (Nys)