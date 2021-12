Usa: Sullivan guida delegazione in Israele e Territori palestinesi, focus su Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ramallah, invece, Sullivan incontrerà il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. Questo farà di lui il più alto funzionario della Casa Bianca ad incontrare il leader dell’Anp da quando il presidente Usa, Joe Biden, è entrato in carica quest'anno. I colloqui a Ramallah si concentreranno sugli "sforzi in corso per rafforzare ulteriormente i legami tra Stati Uniti e Palestina e promuovere la pace e la sicurezza sia per i palestinesi che per gli israeliani", si legge nella relativa nota ufficiale. Un numero crescente di funzionari statunitensi ha visitato la Cisgiordania nell'ultimo mese, tra cui il sottosegretario di Stato per gli Affari politici, Victoria Nuland, e l'ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield. (Nys)