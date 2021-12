Usa: "Wsj", preoccupazione Washington per crescente controllo cinese su mercato spedizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo tra i sistemi di dati cargo cinesi è Logink, una rete digitale che collega i caricatori a livello internazionale e si descrive come una "piattaforma di servizi di informazione logistica one-stop". Logink afferma di attingere a un incrocio di database pubblici e input di informazioni da oltre 450 mila utenti in Cina e in decine di porti giganti in tutto il mondo. Molte delle infrastrutture da cui provengono le informazioni rientrano nella cosiddetta “Nuova via della seta cinese”, in quella che Pechino chiama la “Via della seta digitale”. La portata internazionale di Logink mette in evidenza un campo fondamentale per l'economia mondiale in cui l'Occidente è in ritardo rispetto alla Cina: la digitalizzazione dei dati sulle merci è da anni un obiettivo degli esperti di cargo. Sviluppato dal 2007, Logink è supervisionato dal ministero dei Trasporti cinese. I suoi crescenti collegamenti con i porti e le reti logistiche d'oltremare stanno iniziando ad attirare l'attenzione delle autorità di Washington. La presa di Logink sul commercio globale "potrebbe offrire al detentore dei dati un tesoro di informazioni sulla sicurezza nazionale e sull'interesse economico" sttatunitense, ha affermato Michael Wessel, membro della Commissione di revisione economica e della sicurezza Usa-Cina del Congresso statunitense, che la scorsa settimana ha lanciato uno studio sul tema. "Dovrebbe essere una preoccupazione molto più alta di quanto non sia stata finora", ha spiegato. (segue) (Nys)