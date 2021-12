© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti - Joe Biden – parlerà domani al Paese per evidenziare l’importanza di vaccinarsi contro il Covid-19 a fronte del diffondersi della variante Omicron. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Non sarà un discorso sulla chiusura del Paese", ma sui "benefici dell'essere vaccinati, sui passi che adotteremo per aumentare l'accesso ai tamponi", ha aggiunto Psaki.(Nys)