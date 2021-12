Cile: presidente eletto Boric, nomi gabinetto entro fine gennaio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la vittoria di Gabriel Boric al ballottaggio delle presidenziali di domenica 19 dicembre in Cile viene sancita e convalidata in modo netto l'affermazione delle istanze riformiste nate sull'onda delle proteste sociali di ottobre del 2019 e sfociate nel 2020 nell'avvio di un processo costituente. L'affermazione dell'ultraconservatore José Kast, al primo turno del 21 novembre, aveva fatto dubitare della volontà dei cileni di proseguire sul cammino delle riforme e tutta la campagna in vista del ballottaggio era stata centrata nella conquista del voto moderato da parte dei due candidati. La vittoria di Boric, alla fine, è tuttavia risultata netta anche al di là della significativa percentuale del 55,87 per cento delle preferenze ottenute. Quella di domenica è stata infatti l'elezione con più affluenza dall'introduzione del voto non obbligatorio (2012), con un incremento inoltre di ben 8 punti rispetto all'affluenza al primo turno. Si è trattato inoltre della prima affermazione al ballottaggio di un candidato sconfitto al primo turno. Oltre a questo, al momento dell'insediamento, l'11 marzo, con soli 36 anni compiuti, Boric sarà il presidente più giovane della storia del Cile. (segue) (Abu)