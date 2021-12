Cile: presidente eletto Boric, nomi gabinetto entro fine gennaio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato uscito dalle primarie della coalizione Apruebo Dignidad, composta dal Frente Amplio e dal Partito comunista, era riuscito dopo il primo turno a incassare il sostegno decisivo di tutte le principali figure del centro sinistra. Una su tutte quella dell'ex presidente e attuale Alto commissario per i diritti umani dell'Onu, Michelle Bachelet. Secondo i dati del servizio elettorale, Boric si è imposto nettamente nei quartieri poveri delle metropoli, tra le donne e tra gli elettori di età inferiore ai 30 anni. Nonostante lo scarto verso il centro delle ultime settimane Boric ha vinto le elezioni con la promessa di profondi cambiamenti strutturali in linea con l'agenda delle proteste sociali e dell'Assemblea Costituente. Non appena avuta conferma della vittoria Boric ha rispettato ad ogni modo la tradizione secondo la quale il presidente uscente e il presidente eletto dialogano per scambiarsi le congratulazioni. Anche lo sconfitto Kast si è congratulato con Boric. "Ho appena parlato con Boric e mi sono congratulato con lui per il suo trionfo. Da oggi è eletto presidente del Cile e merita tutta la nostra stima e collaborazione. Il Cile viene sempre prima di tutto", ha scritto Kast sul suo account Twitter. (segue) (Abu)