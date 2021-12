Cile: presidente eletto Boric, nomi gabinetto entro fine gennaio (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle prime sfide per il presidente eletto sarà quella di fare chiarezza sul programma economico e rassicurare i mercati preoccupati per una deriva socialista del governo. Tra le mosse che si attendono da Boric in questo senso figura quella di un eventuale annuncio anticipato del nome che ricoprirà il ministero dell'Economia e delle Finanze. Il programma economico presentato alle elezioni dal candidato riformista presenta tra le altre cose proposte come la cancellazione dei debiti di studio per gli studenti universitari e l'abolizione dei fondi pensione privati (Afp), sistema ideato da Jose Pinera, fratello maggiore di Sebastian, e ministro del Lavoro e della Previdenza sotto il governo di Augusto Pinochet. Attesa anche per le nomine dei ministri dell'Interno e degli Esteri. Si tratta di due dicasteri delicati, nei quali si potrebbero registrare svolte decisive da una parte per la gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza, e dall'altra per la collocazione geopolitica del Paese, tradizionale alleato Usa nella regione. (Abu)