Colombia: attentato a Cucuta, arrestati quattro ex membri Farc

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Colombia, Diego Molano, ha annunciato lunedì l'arresto di quattro persone appartenenti a gruppi irregolari di dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) che hanno partecipato agli attacchi contro una caserma della polizia della città di Cúcuta, nel Norte de Santander, lo scorso 17 dicembre. "Gli arresti dei sospetti sono già stati effettuati" ha riferito Molano, sottolineando che le prove raccolte li mettono "in relazione con molti dei precedenti attacchi terroristici". Negli ultimi sei mesi sono stati sei in totale gli attentati a Cucuta. L'ultimo si è verificato all'aeroporto Camilo Daza, dove lo scoppio di un ordigno ha provocato la morte di due artificieri della Polizia. Il 17 dicembre uomini non identificati avevano lanciato un ordigno esplosivo contro una stazione di polizia a Cucuta, nel dipartimento di Norte de Santander, nel nord-est della Colombia. (segue) (Vec)