Colombia: attentato a Cucuta, arrestati quattro ex membri Farc (2)

- Secondo il ministro l'attacco è stato "pianificato, e finanziato in Venezuela" dalle forze irregolari che operano al confine. "Piangiamo le morti dei due agenti" e "portiamo avanti l'offensiva contro questi gruppi criminali", ha detto il ministro rimandando all'azione dell'Eln e alla dissidenza delle Farc. Formazioni che "cercano di attivare azioni terroristiche che pianificano e finanziano in Venezuela ed eseguono in Colombia", ha aggiunto. Il presidente della Colombia, Ivan Duque, aveva definito l'accaduto come frutto di un "vigliacco attacco terroristico". Le due esplosioni si sono prodotte ieri mattina nell'aeroporto Camilo Daza, nella città colombiana di Cucutà, al confine con il Venezuela. (segue) (Vec)