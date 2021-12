Colombia: attentato a Cucuta, arrestati quattro ex membri Farc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Cucuta è da tempo teatro di tensioni per il controllo di una regione ritenuta strategica nel contrabbando, soprattutto ma non esclusivamente, di stupefacenti. A giugno un attacco sferrato contro la base militare locale aveva causato il ferimento di 36 persone. Ad agosto un commando di assalitori non identificati aveva fatto esplodere un artefatto nella stazione di polizia, causando la morte di due civili e il ferimento di 12 agenti. E nei pressi della stessa città si era prodotto un attacco all'aeroporto militare parte di un convoglio su cui viaggiava lo stesso presidente Duque. Dietro tutte queste azioni, secondo le autorità, si celano in vari modi gli scontri tra le principali bande armate della regione, l'Eln, e la dissidenza delle Farc, i guerriglieri che non hanno aderito agli accordi di pace di fine 2016. (Vec)