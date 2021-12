© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Incontro "La centralità del paziente nell'era della Digital Health", promosso e organizzato dalla Fondazione Gimema (Gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto), dedicato a medici e pazienti per presentare e discutere potenzialità e benefici della nuova piattaforma di telemedicina Gimema-Alliance.Roma, Hotel Eurostars Roma Aeterna, piazza del Pigneto 9 (ore 11)- Il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasìa presenta i dati 2021 relativi alla popolazione ristretta negli istituti penitenziari del Lazio, nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria e farà il punto sulla diffusione del Coronavirus e sulla campagna vaccinale anti Covid-19 nelle carceri.Roma, Regione Lazio, via della Pisana 1301 (ore 12) (segue) (Rer)