Italia-Germania: “Faz”, Berlino vuole sfruttare opportunità Draghi per rafforzare rapporti

- Il governo del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, intende sfruttare “l'opportunità” offerta da Mario Draghi come presidente del Consiglio per rafforzare i rapporti tra Germania e Italia. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che in questo modo commenta l'incontro tra Scholz e Draghi avvenuto a Palazzo Chigi ieri, 20 dicembre. Per il governo federale, Draghi ha assicurato “una notevole stabilità” all'Italia, ha avviato “importanti riforme” e “accresciuto la reputazione” del Paese nel mondo. Tuttavia, sugli sviluppi delle relazioni italo-tedesche, grava l'incognita del futuro del presidente del Consiglio. Non è, infatti, chiaro se Draghi intenda continuare a ricoprire l'incarico fino alla conclusione della legislatura nel 2023 o se miri a farsi eleggere presidente della Repubblica nel 2022. Per la “Faz”, Draghi potrebbe essere “tentato di sostituire la traballante carica” di capo del governo con il “ruolo paterno di presidente della Repubblica, molto apprezzato in Italia”. (Geb)