Cile: presidente eletto Boric, nomi gabinetto entro fine gennaio

- Il presidente eletto del Cile, Gabriel Boric, ha affermato che renderà noti i nomi del suo gabinetto entro la fine di gennaio, forse anche prima. Lo ha annunciato al termine di un incontro protocollare tenuto oggi con il presidente uscente Sebastian Pinera in vista del passaggio di consegne che avverrà l'11 marzo. "Il presidente Pinera nel suo attuale mandato comunicò i nomi del gabinetto il 22 gennaio, circa un mese dopo le elezioni, ed io conto di fare lo stesso", ha affermato Boric in dichiarazioni rilasciate all'emittente "Cooperativa". Il presidente eletto, pur senza fare nomi ha affermato alcuni dei criteri che guideranno le sue scelte. "Non ho ancora nomi ma stiamo iniziando i colloqui", ha dichiarato il 35enne ex leader studentesco, sottolineando che "verrà rispettato il criterio di parità di genere" e che non esclude la scelta di personalità "indipendenti". "Includeremo i migliori, le persone più formate, e sicuramente ci saranno degli indipendenti", ha detto. (segue) (Abu)